Dall’Italia alla Bolivia, le 5 destinazioni da tenere d’occhio nel 2026

RateHawk, piattaforma B2B per la prenotazione di hotel, voli e transfer, rivela le 5 destinazioni più gettonate tra le agenzie che hanno prenotato viaggi per i loro clienti nel 2025. L’analisi mette in luce un’ampia varietà di mete: dalla destinazione più prenotata a quella con la crescita più rapida, passando per le scelte più lussuose e più convenienti, fino alle mete ideali per soggiorni di lunga durata.

La meta con più prenotazioni in assoluto: l’Italia

Nel 2025 l’Italia è stata la destinazione più richiesta tra le agenzie di viaggi che hanno effettuato

prenotazioni per i clienti tramite RateHawk. Le città in cui si è registrato il maggior numero di

soggiorni sono Roma, Milano, Firenze e Venezia. L’Italia si posiziona al primo posto anche

come meta della prenotazione più lussuosa dell’anno: una famiglia di sei persone ha speso più

di 311.000 $ per un soggiorno di 14 giorni in un boutique hotel a cinque stelle in Sardegna. La meta con la crescita più rapida: il Giappone

Il Giappone ha registrato la crescita più rapida tra le 30 destinazioni più richieste, con un

aumento del 94% su base annua delle prenotazioni alberghiere effettuate tramite la piattaforma

di RateHawk. Il Paese continua a toccare cifre da record e ad annoverarsi tra le mete turistiche

più gettonate al mondo, superando i 30 milioni di arrivi entro ottobre 2025 secondo i dati

dell’Organizzazione Nazionale per il Turismo del Giappone. Tra le città più visitate vi sono

Tokyo, Osaka e Kyoto, ma i turisti hanno già iniziato a scoprire località più remote ed esotiche

come Okinawa e Hokkaido. L’avventura più economica: la Bolivia

La Bolivia si è aggiudicata il titolo di destinazione più conveniente dell’anno, con una tariffa

media di 79 $ a notte. I turisti hanno scelto prevalentemente di soggiornare a La Paz, vivace

metropoli d’alta quota ricca di cultura Aymara, e a Santa Cruz, centro economico in rapida

crescita circondato dalla giungla. Molti visitatori hanno inoltre scelto di esplorare l’unicità del

Salar de Uyuni, una spettacolare distesa di saline, includendo un indimenticabile pernottamento

sul posto. Vacanze di lusso: l’Egitto

L’Egitto si è distinto per aver ottenuto il maggior numero di prenotazioni in hotel a cinque stelle

di lusso, pari al 60% di tutti i soggiorni. Le città più richieste sono state Sharm el-Sheik,

Hurghada e Il Cairo. Il Paese sta sviluppando attivamente le infrastrutture destinate ai viaggi di

lusso grazie alla recente inaugurazione di nuovi resort sul Mar Rosso e di altre esperienze

avventurose come le crociere sul Nilo. Le vacanze più lunghe: Aruba / Maldive

Sebbene la durata media dei soggiorni nel 2025 a livello mondiale sia stata di tre notti, alcune

mete insulari come Aruba e le Maldive hanno registrato soggiorni di durata doppia, con una

media di 6 notti. Entrambe le destinazioni sono note per le spiagge di sabbia bianca e le acque

cristalline. I turisti le scelgono spesso per una fuga all’insegna del relax e per le numerose

attività acquatiche, tra cui l’osservazione delle balene in inverno e primavera.

“A prescindere dallo scopo del viaggio, dal budget e dalla durata del soggiorno, con l’aiuto della nostra piattaforma di prenotazione, della ricerca intelligente potenziata dall’IA e dei filtri dettagliati per i contenuti, le agenzie possono assistere i clienti nella creazione di esperienze indimenticabili. Nel 2025 abbiamo raggiunto quota 2,9 milioni di strutture ricettive sulla nostra piattaforma. Lanciando uno sguardo a cosa ci riserverà il 2026, abbiamo in programma di continuare ad ampliare il nostro catalogo concentrandoci in particolare sulla fornitura diretta in Europa meridionale, nel Medio Oriente, nei Paesi dell’area Asia-Pacifico e in Nord America per offrire le migliori condizioni possibili ai nostri partner e ai loro turisti”, ha detto Astrid Kastberg, Managing Director di RateHawk.

RateHawk ha recentemente ricevuto il premio di Europe’s Best B2B Travel Provider ai World Tech Awards. RateHawk permette ai suoi 110.000 partner in 120 Paesi di prenotare strutture ricettive, voli, biglietti ferroviari, transfer, auto a noleggio e altri servizi turistici in un unico sistema intuitivo.