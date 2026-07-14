Effetto Bad Bunny: i concerti in arrivo a Milano trainano i viaggi in treno

I prossimi concerti di Bad Bunny a Milano, in programma per il 17 e 18 luglio, uno degli eventi più attesi dell’estate, e stanno già avendo un impatto significativo sulla mobilità e le abitudini di viaggio. Un’analisi di Trainline, l’app leader in Europa per la prenotazione di treni e pullman, mostra un notevole aumento della domanda di viaggi in treno verso il capoluogo lombardo.

Rispetto alla settimana precedente, la domanda di viaggi in treno verso Milano per il fine settimana dei concerti (16-19 luglio) è aumentata del 20%, secondo i dati di Trainline. Rispetto al mese precedente, la crescita è del 26%, a dimostrazione di come i grandi eventi musicali fungano da potente volano per il turismo e la mobilità.

L’analisi di Trainline mostra che Napoli è in testa alla classifica delle città con il maggior incremento di viaggiatori diretti a Milano, registrando un notevole +87% di passeggeri, seguita da Roma (+65%), Torino (+37%) e Bologna (+33%). Anche dall’estero si è registrato un aumento: Zurigo ha segnato una crescita del 32% nel numero di passeggeri diretti a Milano durante il weekend dei concerti.

È emerso che i fan hanno pianificato il viaggio con largo anticipo, prenotando i biglietti del treno per Milano in media 47 giorni prima dell’evento. In termini di costi, il prezzo medio di un biglietto di sola andata da Napoli a Milano è stato di 54,41 euro, mentre per il viaggio da Roma la media è stata di 46,63 euro. Per chi proveniva da località più vicine, come Torino, il prezzo medio del biglietto è stato di soli 14,78 euro, a testimonianza della varietà di investimenti sostenuti dai fan per partecipare all’evento.

Questi dati evidenziano come i grandi eventi dal vivo possano influenzare la domanda di viaggi, spingendo i fan a spostarsi da tutta Italia per raggiungere uno dei concerti più importanti dell’estate. Il treno offre una soluzione comoda per arrivare nel centro di Milano, rendendolo un’opzione interessante per gli spettatori provenienti sia dalle zone limitrofe che da località più distanti.