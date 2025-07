Estate, Sud e Roma dominano classifica italiana e internazionale

L’estate 2025 porta con sé nuovi trend per il turismo culturale italiano. Secondo GetYourGuide, piattaforma leader nella prenotazione di attività turistiche, accanto alle classiche icone del nostro territorio – come il Colosseo, la Galleria degli Uffizi o il Duomo di Milano – cresce la richiesta per le città del Sud e spopolano nuovi desideri e abitudini nella ricerca delle esperienze turistiche.

L’analisi offre infatti una fotografia dettagliata di dove si muovono i viaggiatori, cosa cercano e come sta evolvendo il modo di vivere il turismo in Italia. Tra aprile e giugno, Roma ha guidato la classifica, seguita da Firenze e Venezia. Milano e Napoli consolidano il loro ruolo, ma sono le destinazioni del Sud a registrare la crescita più rilevante rispetto allo scorso anno: Sorrento (+38%), Palermo (+27%), Napoli (+26%), Taormina (+18%) e Catania (+18%).

Il turismo culturale non si concentra più solo nelle grandi città d’arte, ma si distribuisce anche verso mete ricchissime di capolavori storico-culturali. Anche nei mesi estivi (giugno–settembre) sarà confermato questo trend. In base alle prenotazioni tramite GetYourGuide dello stesso periodo del 2024, crescono Palermo (+35%), Sorrento (+33%), La Spezia (+31%), Napoli (+28%) e Catania (+ 18%).

Tra le tipologie di attività più richieste per quest’estate spiccano i tour delle attrazioni, le gite giornaliere e le escursioni in barca – segno di un turismo che vuole vedere, ma anche vivere esperienze locali autentiche. E se il Colosseo domina la classifica come meta più richiesta, seguito da altri luoghi di interesse molto noti come il Duomo di Milano e la Galleria degli Uffizi, crescono anche le visite a Pompei, ai borghi italiani e alle coste e isole meridionali.

“Parliamo di un’Italia che si muove – spiega Francesca De Falco, Country Manager GetYourGuide Italia – e di viaggiatori sempre più attenti a vivere esperienze. Le grandi città d’arte restano centrali, ma crescono le prenotazioni verso altre gemme italiane. Il nostro obiettivo è accompagnare questo trend, sostenendo l’economia locale e diversificando l’offerta in modo da gestire al meglio i flussi turistici”.

GetYourGuide gioca un ruolo cruciale anche nel rafforzamento del tessuto economico locale. Con 3.600 partner e più di 20.000 esperienze attive su tutto il territorio italiano, la piattaforma sostiene in particolare le microimprese: più del 50% dei fornitori ha meno di cinque dipendenti. Grazie alla continua crescita dei partner attivi sul territorio italiano, la piattaforma può intercettare nuove esigenze, oltre che guidare attivamente la redistribuzione dei flussi, riducendo la pressione sulle città più visitate.

In base ai dati raccolti da GetYourGuide il confronto con le altre città europee restituisce un quadro sorprendente. Roma continua a dominare la classifica restando saldamente la città nella quale si prenota il maggior numero di esperienze. Seguono Parigi, Amsterdam, Barcellona e Londra. Al settimo posto Venezia, seguita da Firenze. Milano non entra nella top 10, ma dimostra un mercato resiliente e in crescita.

Sul fronte internazionale, l’Italia continua ad attrarre soprattutto turisti sempre più attenti alla qualità dell’esperienza: Stati Uniti e Regno Unito si aggiudicano il primo e secondo posto, seguiti dalla Francia. L’Italia, con la sua ricchezza di storie, luoghi iconici e tesori nascosti, si conferma il palcoscenico ideale per questo tipo di turismo e GetYourGuide si posiziona come il partner per viverla a pieno. A conferma della soddisfazione dei viaggiatori, nel 2024 l’azienda ha raccolto oltre 1 milione di recensioni verificate, con un punteggio medio di 4,5 su 5.