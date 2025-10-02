Omio si espande in Sud America e arriva in Brasile

Omio sbarca in Brasile, segnando una tappa fondamentale nella sua crescita globale. Guidata dalla missione di rendere ogni viaggio semplice, Omio permette ora ai viaggiatori brasiliani di cercare, confrontare e prenotare con facilità tratte in autobus a lunga percorrenza/intercity e voli da oltre 300 vettori, tutto in un’unica app. Con l’espansione in Brasile, la piattaforma Omio ora integra i trasporti via aereo, treno, traghetto e autobus in 46 Paesi distribuiti su quattro continenti: Europa, Nord e Sud America, e Asia.

I viaggiatori locali e internazionali che esplorano il Brasile potranno beneficiare della stessa esperienza digitale fluida che ha reso Omio il compagno di fiducia di oltre un miliardo di utenti nel mondo. Grazie all’integrazione di più mezzi di trasporto in un’unica app, Omio rende la ricerca, il confronto e la prenotazione dei viaggi estremamente semplice – senza dover passare da un’app, una scheda o un sito all’altro. Molte destinazioni come Gramado/RS, Búzios/RJ, Paraty/RJ, Chapada Diamantina/BA, Lençóis Maranhenses/MA, Bonito/MS sono difficili da raggiungere con un solo mezzo di trasporto, ma ora possono essere facilmente accessibili grazie alle soluzioni offerte da Omio.

Dalla possibilità di scegliere i percorsi più rapidi o convenienti, all’utilizzo dell’app in 32 lingue diverse, fino alla selezione dei metodi di pagamento e delle valute locali, o al supporto di un Servizio Clienti assistito dall’IA, con Omio i viaggiatori sono in controllo del proprio viaggio e ricevono il miglior supporto possibile. Oltre a migliorare l’esperienza di viaggio all’interno del Brasile, la piattaforma supporta anche i viaggiatori brasiliani che si avventurano verso le destinazioni globali di Omio.

Dopo una fase di lancio soft/Beta (luglio – settembre) e un intenso lavoro di integrazione con i partner locali, Omio copre ora quasi tutte le opzioni di trasporto via terra, con l’obiettivo di arrivare presto a una copertura completa. Finora, l’app Omio in versione Beta in Brasile è stata accolta con favore sia dai viaggiatori internazionali, sia da quelli locali, registrando prenotazioni da 48 diversi Paesi e ottenendo un punteggio di 4,9 sull’App Store e 4,8 su Google Play Store in Brasile.

L’ingresso di Omio in Brasile coincide con un settore turistico in piena espansione. Il Paese sta vivendo una crescita senza precedenti: nella prima metà del 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il settore ha registrato un aumento del 6,9%. I 108 miliardi di R$ di ricavi riportati rappresentano la cifra più alta mai registrata nel Paese.

“Il Brasile è uno dei mercati più vivaci a livello globale, con dimensioni continentali, una straordinaria diversità naturale, un vasto patrimonio culturale ed eventi di fama internazionale. Siamo orgogliosi di supportare milioni di viaggiatori nell’esplorare il Paese al meglio. Unificando le opzioni di trasporto in un’unica app, combinata con un’esperienza di prenotazione senza paragoni, permettiamo ai brasiliani e ai visitatori internazionali di scoprire ogni angolo del Brasile con facilità, supportando al tempo stesso la crescita del turismo locale”, ha detto Vitor Lalor, General Manager di Omio in Brasile.