Neve o sole: l’inverno europeo tra due modi di viaggiare

L’inverno europeo 2026 segue una doppia direzione: c’è chi cerca atmosfere autenticamente invernali, tra neve e silenzi, e chi preferisce temperature più miti e giornate luminose senza allontanarsi troppo.

Una scelta che si riflette anche nei comportamenti di viaggio, come emerge dal Report NowNext 2025–2026 di Omio, realizzato con YouGov: il 32% dei viaggiatori privilegia destinazioni meno affollate, una tendenza che nei mesi invernali favorisce mete alternative alle grandi capitali.

È proprio durante la bassa stagione che cresce l’interesse per le città secondarie, più accessibili, vivibili e autentiche: il 21% dei viaggiatori prevede di sceglierle nel 2026, con un +30% di prenotazioni anno su anno secondo i dati Omio, contro il +15% delle destinazioni più popolari.

Team Neve

Lapponia

Distese innevate senza fine, foreste silenziose e cieli attraversati dall’aurora boreale: l’inverno nella sua forma più pura.

Islanda (Reynisfjara)

Spiagge nere e formazioni rocciose scolpite dal vento: un paesaggio ultraterreno che in inverno diventa ancora più magnetico.

Dolomiti & Seefeld

Tra cime imponenti e vallate alpine, l’inverno si vive tra sport outdoor, rifugi e natura.

Norvegia

Fiordi profondi e luce invernale radente che trasforma il paesaggio in una cartolina nordica.

Annecy, Francia

Adagiata tra lago e montagne, Annecy unisce atmosfera alpina e charme urbano ed è tra le destinazioni europee in crescita secondo Omio per il 2026.

Team Sole

Tenerife

L’isola dell’eterna primavera, ideale per chi cerca luce e temperature miti anche in inverno.

Sharm el Sheikh

Acque calde e mare cristallino a poche ore di volo, perfetta per una fuga al sole in pieno inverno.

Creta

Fuori stagione rivela il suo lato più autentico, tra villaggi, siti archeologici e ritmi lenti.

Marocco & Dakar

Sole, oceano e vitalità culturale, per un inverno all’insegna dei colori e della vita all’aperto.

Dubrovnik, Croazia

Con temperature miti e meno affollamento, l’inverno è il momento ideale per scoprire la città vecchia; inclusa nella Top 20 delle destinazioni in più rapida crescita per il 2026 secondo Omio.