Patto TikTok e Booking.com, si apre nuova frontiera

In una mossa che potrebbe ridefinire l’ecosistema della distribuzione turistica, Booking.com e TikTok hanno siglato una partnership strategica che consente agli utenti statunitensi di prenotare hotel direttamente all’interno dell’app di TikTok. La sperimentazione attualmente coinvolge circa il 10 % degli utenti negli Stati Uniti e si applica ai video che mostrano strutture ricettive situate nel Paese.

In pratica, quando un creator condivide un video su una struttura, gli utenti possono toccare un pin integrato che conduce a una pagina dedicata all’interno dell’app. Qui è possibile consultare disponibilità, prezzi, recensioni, foto e persino video correlati, selezionare le date di soggiorno e completare la prenotazione grazie all’interfaccia di Booking.com. La conferma della prenotazione viene recapitata direttamente nella chat interna di TikTok.

Parallelamente, è stato esteso negli Stati Uniti il programma TikTok Go, che offre ai creator (maggiori di 18 anni e con almeno 1.000 follower) la possibilità di ricevere commissioni o voucher per la promozione di alberghi, ristoranti e altre attività locali. I creator possono selezionare l’area geografica, accedere a una lista di incarichi (come realizzare video su specifiche strutture) e guadagnare in base alle prenotazioni generate tramite i loro contenuti.

Dunque, in un contesto in cui le prenotazioni dirette stanno guadagnando terreno (ad esempio, secondo il “State of Distribution Report 2025”, la quota OTA in Europa è scesa dal 30 % al 22 %, mentre le prenotazioni dirette cresceranno da 32,5 miliardi a 41,3 miliardi di euro tra il 2025 e il 2028), gli hotel hanno ora l’opportunità di utilizzare TikTok come strumento di scoperta, guidando però il viaggiatore verso siti propri, promuovendo benefici esclusivi per chi prenota direttamente, valorizzando fidelizzazione, upselling e raccolta dati.