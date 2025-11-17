Ora su Booking.com si può pagare anche tramite Revolut Pay

Revolut ha annunciato una nuova partnership globale per i pagamenti con Booking.com. Ora i clienti possono pagare tramite Revolut Pay, la soluzione di pagamento semplificata con un solo clic di Revolut, e beneficiare di una vasta gamma di valute.

Questa partnership è una scelta naturale, data la sovrapposizione di clienti tra le aziende, con circa 9 milioni di clienti della base utenti globale di Revolut che hanno già effettuato acquisti su Booking.com. Rappresenta un ulteriore impegno di Revolut nel settore dei viaggi, con Booking.com che diventa il suo principale partner ad adottare Revolut Pay.

Utilizzando Revolut Pay come metodo di pagamento al check-out, i clienti possono acquistare il loro soggiorno su Booking.com, oltre a voli e auto a noleggio, in modo rapido e sicuro. Nella fase finale del processo di acquisto, i clienti vengono reindirizzati dalla piattaforma Booking.com al pagamento in un solo clic tramite l’app Revolut, semplificando il processo di prenotazione e proteggendo la transazione grazie alla sicurezza biometrica integrata di Revolut.

Come vantaggio esclusivo, chi paga con Revolut Pay guadagna RevPoints extra su tutti gli acquisti. RevPoints è il primo programma fedeltà paneuropeo con carta di debito, i cui punti possono essere riscattati presso migliaia di esercenti al momento del pagamento con Revolut Pay, incluso Booking.com, oltre ad altri vantaggi come miglia aeree, soggiorni, carte regalo, esperienze e altro ancora, all’interno dell’app Revolut. Per un periodo limitato, dal 17 novembre al 3 gennaio, gli utenti possono beneficiare di RevPoints x10 (decuplicati) sui loro acquisti, accelerando il percorso verso il loro prossimo viaggio.