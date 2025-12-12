Takyon è nella top 100 delle startup italiane

Takyon, startup italiana che ha introdotto sul mercato il concetto di proprietà digitale delle prenotazioni, dando vita al primo ecosistema della prenotazione diretta, è stata inserita nella lista “Top 100 Startup Italiane” realizzata da Ventive, società di consulenza strategica e investimenti che contribuisce alla crescita di startup e PMI innovative, con Forbes Italia come media partner.

Ventive ha selezionato 100 Startup italiane che si sono distinte per business innovativi e all’avanguardia, per stilare il primo elenco ufficiale dell’Innovazione del Paese, che verrà pubblicato su Forbes Italia, con l’obiettivo di dare voce alle imprese che si stanno rendendo protagoniste del cambiamento nei settori chiave dell’economia italiana. Nel corso dell’evento organizzato da Ventive con Forbes Italia come media partner presso l’hotel Principe di Savoia, sono state ufficialmente presentate tutte le startup selezionate.

Takyon, grazie al nuovo modello decentralizzato e in grado di garantire autonomia nella gestione del cliente e nella fidelizzazione agli albergatori, sta rivoluzionando il mercato delle prenotazioni alberghiere, contribuendo a una significativa modernizzazione del turismo, settore trainante dell’economia italiana. La startup, nata nel 2022, si sta profilando come la prima alternativa efficace alle OTA (agenzie di viaggio online, come Booking), garantendo un inedito rapporto diretto tra viaggiatori e strutture ricettive grazie a un nuovo modello basato su un sistema di intelligenza artificiale che punta a efficientare le performance dei canali diretti di prenotazione degli hotel.