Allianz Partners: due nuovi manager per il business mobility

Allianz Partners annuncia che Susan Poynor assumerà la posizione di Global Head of Mobility e Ali Bashirinia è stato recentemente nominato Global Head of Roadside Assistance. Queste nomine all’interno della Linea di Business Mobility & Assistance riflettono l’impegno dell’azienda per l’innovazione e la crescita in settori in rapida evoluzione come quello dell’automotive e della mobilità.

Nel suo ruolo di Global Head of Mobility, Susan Poynor si concentrerà sulla crescita del segmento assicurativo auto, promuovendo la collaborazione tra le diverse entità Allianz. Si occuperà dello sviluppo di nuove offerte assicurative, con particolare attenzione alle assicurazioni integrate e alle soluzioni per le auto connesse. Un impegno particolarmente importante nel contesto di grande trasformazione che l’industria automobilistica sta attraversando sia in forza dei progressi tecnologici sia per il passaggio alla mobilità sostenibile.

Poynor è entrata in Allianz Partners nel 2019 come amministratore delegato di AVS Automotive, broker assicurativo leader in Germania e Austria acquisito da Allianz Partners. Da settembre 2023 è a capo del team Mobility Product Management & Innovation. La sua vasta esperienza nel settore automobilistico, tra cui la guida della Opel Insurance Captive in Germania e la fondazione di VCIS, una joint venture con Volvo Car Germany, la posiziona al meglio per guidare le iniziative di mobilità di Allianz Partners. Poynor continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato ad interim per AVS Automotive e VCIS fino alla nomina di un successore.

Ali Bashirinia ha assunto il ruolo di Global Head of Roadside Assistance, portando in dote la vasta esperienza maturata da quando è entrato in Allianz nel 2011. Da allora Bashirinia ha ricoperto diversi ruoli chiave negli ambiti Sales, Consulting e Transformation, sviluppando una vasta esperienza nel guidare programmi strategici e nell’eccellenza operativa. Più recentemente, ha ricoperto la carica di Head of Business Transformation & Steering, implementando la piattaforma IT target in tutta Europa e supportando il programma di trasformazione globale. Nel suo nuovo ruolo Bashirinia si concentrerà sull’espansione del business Roadside Assistance sfruttando i dati, l’intelligenza artificiale e la nostra solida rete di partner per fornire agli automobilisti un supporto sempre più rapido e proattivo.

Susan Poynor succede a Fernando Comenge, che assume il nuovo ruolo di Head of Mobility per il mercato statunitense. Ali Bashirinia subentra a Natacha Bouaziz, ora a capo del Roadside Assistance nell’ambito della funzione Operations.