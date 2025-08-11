Allianz Partners Italia rinnova sito web assicurazioni viaggio

È online la nuova versione italiana del sito web dedicato al mercato consumer di Allianz Partners, leader globale nei servizi legati all’assistenza e alle assicurazioni viaggio.

Rinnovato nella grafica e nella struttura per offrire un’esperienza ancora più intuitiva, chiara e trasparente, il nuovo portale è stato progettato per semplificare il processo di scelta e acquisto delle polizze viaggio, garantendo agli utenti informazioni facilmente accessibili e un percorso di preventivazione rapido ed efficace. Grazie a un’interfaccia user-friendly, il nuovo sito permette ai viaggiatori di ottenere un preventivo in pochi semplici passaggi, con indicazioni chiare su costi, livelli di copertura e vantaggi inclusi in ogni prodotto.

Con il restyling è arrivata sul sito la nuova gamma di soluzioni dedicate alle esigenze di tutti i tipi di viaggiatori, dai turisti occasionali ai globetrotter più esperti, dai giovani fino ai viaggiatori d’affari.

Le soluzioni proposte includono polizze per viaggi singoli, assicurazioni annuali per chi si sposta frequentemente e alternative specifiche per studenti, viaggiatori senior e amanti dell’avventura, con la possibilità di scegliere tra diversi livelli di coperture, come nel caso delle soluzioni Travel Care Basic, Travel Care Comfort e Travel Care Premium, con garanzie crescenti.

L’acquisto delle polizze attraverso il sito web dà inoltre diritto ad accedere ai servizi di Allyz, la piattaforma digitale di Allianz Partners pensata per accompagnare l’assicurato durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart.

Oltre a tutte le informazioni relative alle polizze, il nuovo sito include delle interessanti sezioni informative dedicate alle mete di viaggio più ambite, a utili consigli di viaggio, al blog ufficiale di Allianz Partners, nonché pagine guida per la denuncia di un sinistro e di risposta alle domande frequenti dei viaggiatori.

Il nuovo sito, disponibile all’indirizzo www.allianz-assicurazioneviaggio.it, segna anche il saluto al marchio Allianz Global Assistance, che fino a poco tempo fa ha accompagnato la vendita delle assicurazioni viaggio sul sito, per far spazio al brand Allianz Partners.

Il rebranding è frutto di un’evoluzione nel percorso della società che mantiene però tutta l’esperienza, l’affidabilità e la qualità del servizio grazie alla quale continuerà a offrire serenità, assistenza e protezione a chi la sceglie per i propri viaggi.