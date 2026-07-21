Bagagli smarriti per 2,8 mln di italiani, cresce il ricorso alle polizze viaggio

L’aumento dei flussi di passeggeri negli aeroporti durante la stagione estiva porta con sé il moltiplicarsi dei disagi legati al trasporto delle valigie. Secondo una recente indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG, nell’ultimo anno oltre 2,8 milioni di italiani che hanno viaggiato in aereo hanno subito il furto o lo smarrimento del proprio bagaglio.

Più nello specifico, la maggior parte dei sinistri riguarda lo smarrimento definitivo da parte del vettore aereo, seguito dai casi di consegna ritardata e dai furti avvenuti direttamente all’interno delle aerostazioni. Per tutelarsi da questi imprevisti, più di un terzo dei viaggiatori che sottoscrive una polizza viaggio sceglie di integrare la garanzia specifica per le valigie, con prezzi di partenza per le coperture combinate che si attestano intorno ai 12 euro per una settimana in Europa e ai 34 euro per due settimane in mete extra-UE.

“Le assicurazioni viaggio tutelano gli assicurati da una vasta gamma di imprevisti che possono sopraggiungere durante una vacanza. Prima di sottoscrivere la copertura, però, è necessario verificare con attenzione le garanzie incluse, la presenza di franchigie, scoperti o esclusioni, tutte informazioni che si possono trovare sui fascicoli informativi delle compagnie”, ha detto Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it.

Le polizze dedicate coprono solitamente lo smarrimento, il danneggiamento e la ritardata consegna da parte della compagnia aerea, oltre al furto durante il soggiorno. In caso di perdita definitiva, il rimborso calcola il valore commerciale dei beni perduti ed eventualmente le spese per la duplicazione di documenti personali, mentre per i ritardi superiori alle 8-12 ore sul volo di andata è previsto il rimborso dei beni di prima necessità. Restano invece sempre escluse le situazioni di dolo o incuria dell’assicurato, l’abbandono del bagaglio incustodito e la perdita di denaro contante, titoli di viaggio o beni d’arte, richiedendo spesso garanzie aggiuntive per la copertura di dispositivi elettronici come smartphone e laptop.