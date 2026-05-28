650mila italiani in agriturismo per Ponte del 2 Giugno

Sono seicentocinquantamila i turisti italiani e stranieri attesi nelle strutture agrituristiche italiane per il ponte del 2 giugno, tra pasti e pernottamenti, secondo le stime di Coldiretti e Campagna Amica.

Al mezzo milione di italiani in viaggio per il ponte, si sommano quest’anno circa 150mila stranieri, in prevalenza tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che rappresentano la prima avanguardia delle vacanze estive. Tra chi dormirà in agriturismo, i nostri connazionali vi soggiorneranno in media 1/2 notti, contro le 4/6 di chi arriva dall’estero.

Accanto all’agriturismo, continua a crescere anche l’enoturismo, che in Italia ha ormai superato i 3 miliardi di euro di fatturato. Si affermano inoltre nuove forme di turismo esperienziale, come birraturismo, oleoturismo e turismo caseario, con visitatori sempre più interessati a conoscere le produzioni tipiche attraverso il racconto dei produttori e attività immersive legate al paesaggio rurale, dal benessere all’aria aperta ai corsi di cucina, fino ai percorsi naturalistici e spirituali.

“Le tendenze del last minute e della prossimità si confermano anche per questo ponte del 2 giugno – spiega la presidente di Campagna Amica e Terranostra, Dominga Cotarella – Nonostante una congiuntura economica non favorevole, le incertezze e le tensioni internazionali, il turismo italiano da segnali positivi, grazie al turismo interno e agli stranieri in particolare “confinanti” a noi. Il cibo è l’attrattore turistico per eccellenza, la Cucina Italiana, patrimonio dell’Umanità, è – in particolare per le aree rurali – allo stesso tempo una leva economica, un potente marcatore identitario e territoriale”.