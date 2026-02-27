AIDIT: più imprese associate e nuove proposte per settore

Si è svolta il 27 febbraio 2026, nell’ambito della fiera BTM – Business Tourism Management, l’Assemblea annuale di AIDIT Federturismo Confindustria, appuntamento che ha riunito a Bari le imprese del turismo organizzato.

Nel corso dei lavori, il presidente nazionale Domenico Pellegrino ha evidenziato la crescita significativa dell’associazione nell’ultimo anno, con un aumento delle imprese aderenti e una presenza sempre più capillare sul territorio nazionale. Un rafforzamento che consolida il ruolo di AIDIT come interlocutore rappresentativo delle agenzie di viaggio e dei tour operator all’interno del sistema Confindustria.

Ampio spazio è stato dedicato alle attività portate avanti nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso confronto con il Ministero del Turismo e con le altre associazioni di categoria, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo normativo ed economico del comparto.

Tra i temi centrali, la proposta di introdurre una detrazione Irpef per le ‘Vacanze Benessere’, concepita come misura di prevenzione sociale e di sostegno alla domanda interna. L’iniziativa prevede un tetto massimo di spesa detraibile, pagamenti tracciabili, fatturazione elettronica obbligatoria, accesso tramite operatori certificati e una fase sperimentale di 18 mesi, accompagnata da un’analisi di sostenibilità finanziaria.

Nel dibattito è emersa anche la richiesta di un pieno riconoscimento dell’attività di outgoing, sottolineando il contributo delle agenzie e dei tour operator alla creazione di occupazione, valore aggiunto e gettito fiscale, oltre che alla stabilità dell’intera filiera turistica.

Apprezzamento, infine, per l’iniziativa del Ministero del Turismo relativa alla creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator, ritenuto uno strumento utile per garantire maggiore trasparenza al mercato e contrastare l’abusivismo.

“Il turismo organizzato rappresenta un asset strategico per l’economia nazionale e per la tutela del consumatore”, ha detto Pellegrino, ribadendo l’impegno dell’associazione a promuovere un mercato più qualificato, trasparente e orientato alla crescita.