La promozione digitale convince le imprese: 38mila su italia.it

La promozione digitale si conferma leva strategica per la competitività del turismo italiano. Sono oltre 38 mila le imprese registrate su Italia.it – Tourism Digital Hub (TDH), la piattaforma nazionale per la promozione e l’innovazione del comparto turistico. Il dato è emerso nel corso del panel organizzato da ISNART nell’ambito del BTM 2026 – Business Tourism Management, in programma a Bari.

Al centro dell’incontro, coordinato dal segretario generale di Unioncamere Puglia Luigi Triggiani, il tema della trasformazione digitale come ‘nuova cassetta degli attrezzi’ per la filiera turistica. Un percorso sostenuto dal progetto TDH, promosso dal Ministero del Turismo e finanziato con risorse PNRR, realizzato in partenariato con Unioncamere e ISNART.

Il portale italia.it rappresenta oggi un’infrastruttura digitale pubblica a supporto delle imprese, offrendo servizi gratuiti per la promozione, l’analisi dei dati, la formazione, la sostenibilità e l’accesso ai mercati internazionali. Attraverso 23 TDH Point attivi presso le Camere di commercio, il Sistema camerale garantisce un presidio territoriale e un accompagnamento strutturato alle imprese nel processo di digitalizzazione.

Nel corso del confronto è stato evidenziato come il turismo pugliese continui a crescere: nel primo trimestre 2025 la regione ha sfiorato i 18 milioni di presenze, con un incremento rispetto all’anno precedente e un aumento delle imprese attive nel settore.

Il ruolo delle Camere di commercio si sviluppa lungo due direttrici: da un lato la semplificazione amministrativa attraverso strumenti digitali come fascicolo e cassetto digitale d’impresa, Registro delle Imprese, SPID e firma digitale; dall’altro il rafforzamento delle competenze tramite i Punti Impresa Digitale (PID). Un patrimonio di competenze messo a disposizione del Ministero per l’implementazione del TDH.

Secondo quanto emerso dal panel, aderire al Tourism Digital Hub significa per le imprese maggiore visibilità online, accesso a dati statistici aggiornati e strumenti innovativi per migliorare l’offerta e la commercializzazione. Un ecosistema digitale che, come sottolineato dai rappresentanti istituzionali intervenuti, si sta consolidando come strumento chiave per accrescere qualità e competitività del turismo italiano sui mercati internazionali.