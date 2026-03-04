Blue Marina Awards, iscrizioni al via per porti e approdi turistici
04 Marzo 2026, 12:11
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla V edizione dei Blue Marina Awards, l’iniziativa che promuove qualità, sostenibilità, innovazione e competitività nei porti e approdi turistici.
Giunti alla 5^ edizione, i Blue Marina Awards, di cui ASSONAT-Confcommercio è partner istituzionale e il RINA l’ente terzo di verifica, si confermano un punto di riferimento per il settore, grazie al dialogo costante con le principali realtà istituzionali e al coinvolgimento di nuovi partner qualificati come la Federazione Italiana Vela.
Anche per il 2026 la partecipazione sarà completamente gratuita, confermando la volontà
dell’organizzazione di offrire a tutte le strutture un’opportunità concreta di crescita e valorizzazione,
senza barriere economiche.
Nel corso delle precedenti edizioni, i Blue Marina Awards si sono affermati come uno strumento
autorevole di analisi e riconoscimento del valore della portualità turistica. Il Ministro del Turismo ha
definito l’iniziativa un vero e proprio “acceleratore di qualità, sostenibilità e competitività per il
sistema dei porti turistici”, sottolineandone il ruolo strategico per il comparto.
I Blue Marina Awards rappresentano oggi un’opportunità unica per i porti e approdi turistici che
desiderano:
comprendere il proprio stato dell’arte in modo strutturato e consapevole;
misurarsi rispetto ai nuovi standard richiesti dal mercato e dagli stakeholder;
confrontarsi con le migliori esperienze del settore;
ottenere un riconoscimento qualificato del proprio percorso di crescita.
In un contesto in cui sostenibilità ambientale, qualità dell’accoglienza, sicurezza e innovazione gestionale sono sempre più determinanti per la competitività dei marina, partecipare ai Blue Marina Awards significa investire sul proprio posizionamento futuro.
Le iscrizioni alla V edizione sono aperte. E’ possibile candidarsi su https://www.bluemarinaawards.com