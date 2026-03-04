Blue Marina Awards, iscrizioni al via per porti e approdi turistici

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla V edizione dei Blue Marina Awards, l’iniziativa che promuove qualità, sostenibilità, innovazione e competitività nei porti e approdi turistici.

Giunti alla 5^ edizione, i Blue Marina Awards, di cui ASSONAT-Confcommercio è partner istituzionale e il RINA l’ente terzo di verifica, si confermano un punto di riferimento per il settore, grazie al dialogo costante con le principali realtà istituzionali e al coinvolgimento di nuovi partner qualificati come la Federazione Italiana Vela.

Anche per il 2026 la partecipazione sarà completamente gratuita, confermando la volontà

dell’organizzazione di offrire a tutte le strutture un’opportunità concreta di crescita e valorizzazione,

senza barriere economiche.

Nel corso delle precedenti edizioni, i Blue Marina Awards si sono affermati come uno strumento

autorevole di analisi e riconoscimento del valore della portualità turistica. Il Ministro del Turismo ha

definito l’iniziativa un vero e proprio “acceleratore di qualità, sostenibilità e competitività per il

sistema dei porti turistici”, sottolineandone il ruolo strategico per il comparto.

I Blue Marina Awards rappresentano oggi un’opportunità unica per i porti e approdi turistici che

desiderano:

 comprendere il proprio stato dell’arte in modo strutturato e consapevole;

 misurarsi rispetto ai nuovi standard richiesti dal mercato e dagli stakeholder;

 confrontarsi con le migliori esperienze del settore;

 ottenere un riconoscimento qualificato del proprio percorso di crescita.

In un contesto in cui sostenibilità ambientale, qualità dell’accoglienza, sicurezza e innovazione gestionale sono sempre più determinanti per la competitività dei marina, partecipare ai Blue Marina Awards significa investire sul proprio posizionamento futuro.

Le iscrizioni alla V edizione sono aperte. E’ possibile candidarsi su https://www.bluemarinaawards.com