Fto, Gattinoni: necessaria collaborazione con le low cost

“Non possiamo parlare di turismo e territorio senza considerare quello intercontinentale che viene per visitare le mete italiane più iconiche e genera tanto valore aggiunto. Un turismo di qualità, normalmente altospendente e che al 90% si affida al Turismo organizzato”. Lo ha detto Franco Gattinoni, presidente di Fto-Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, durante l’evento ‘Turismo è territorio’ di Confturismo-Confcommercio, a Roma.

“Bisogna mettere il turismo al centro dell’economia e serve una cabina di regia nazionale – ha aggiunto Gattinoni – Quindi è importante valorizzare i borghi grazie alle reti di viabilità e trasporti, di cui Trenitalia è un fiore all’occhiello. Ma le due parole chiave per noi sono programmazione e collaborazione. Noi ci muoviamo con anni di anticipo e dobbiamo sapere almeno un anno prima, ad esempio, chi, quando e come opererà sulle nostre Isole maggiori. Anche le compagnie aeree low cost devono essere partner affidabili, lavorare con noi per il bene del Paese e il governo deve agire su questo fronte”.

“Il turismo di prossimità c’è, ci sarà sempre e merita di essere sviluppato, ma il Turismo organizzato – ha concluso il presidente Fto – ha bisogno di prevedibilità e di interlocutori credibili per rendere il sistema Italia sempre più appetibile e apprezzato”.