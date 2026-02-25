Germania, sciopero dei trasporti per 2 giorni

Il sindacato dei trasporti tedesco Verdi ha convocato uno sciopero del settore per venerdì e sabato, 27 e 28 febbraio, in tutto il Paese. In molti comuni del Paese si fermerà il trasporto passeggeri su strada e ferro. La protesta dovrebbe iniziare nelle prime ore di venerdì e andare avanti fino alla notte del sabato o alle prime ore della domenica. La categoria aveva già scioperato il 2 febbraio scorso.