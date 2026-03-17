Aeroporto Berlino fermo per sciopero
17 Marzo 2026, 11:50
ANSA/TELENEWS
Il sindacato Verdi ha convocato uno sciopero del personale dell’aeroporto Willy Brandt, sigla Ber, per domani, mercoledì 18 marzo, e lo scalo ha annunciato che resterà completamente fermo, per tutta la giornata.
“Mercoledì 18 marzo non sarà possibile fornire alcun volo regolare dall’aeroporto di Berlino Brandeburgo”, ha fatto sapere la società. La decisione colpisce 445 voli e 57 mila passeggeri.
La protesta sindacale riguarda circa duemila iscritti, dipendenti dei vigili del fuoco, del management dei terminal e addetti alla circolazione.
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