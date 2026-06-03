Belgio in tilt per sciopero controllori, 200 voli cancellati

Lo sciopero dei controllori di volo di Skeyes ha paralizzato nuovamente il traffico aereo in Belgio. Dalle 14 alle 21 di ieri, martedì 2 giugno, circa 200 voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati, mentre all’aeroporto di Charleroi tutte le operazioni di decollo e atterraggio sono state sospese.

L’astensione dal lavoro è scattata senza preavviso alle 14 e riguarda la contestata riforma che prevede la creazione di una torre di controllo digitale a Namur, destinata a centralizzare dal 2027 le attività degli aeroporti di Charleroi e Liegi.

Lo scalo di Bruxelles aveva invitato i passeggeri con voli previsti nel pomeriggio a non recarsi in aeroporto e a contattare la propria compagnia aerea. Anche Charleroi ha confermato la cancellazione di tutti i voli fino alle 21. Nel tentativo di disinnescare la protesta, la direzione di Skeyes ha rinviato le discussioni sul progetto senza tuttavia riuscire a fermare i controllori, che hanno scelto di garantire soltanto i voli di emergenza, sanitari e di Stato.