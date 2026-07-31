Volotea: Uiltrasporti attacca su contratti e proclama sciopero

All'aeroporto delle Marche primi voli Cnr per test di sperimentazione di strumenti dedicati all'accesso allo spazio. Nel pomeriggio, nello scalo di Ancona-Falconara, avviata l'operatività dell'accordo quadro siglato da Regione Marche CNR il 13 luglio 2023, per un ulteriore sviluppo della struttura aeroportuale. In particolare sono partiti due voli con il velivolo caccia L39 della durata di circa 20 minuti e mezz'ora, per testare strumentazioni legate al settore aerospaziale i cui risultati poi saranno a disposizione dei tecnici di Cnr, 05 giugno 2024. ANSA / Daniele Carotti

L’espansione operativa delle compagnie aeree sul territorio continua a far discutere sul fronte delle relazioni sindacali e della sostenibilità sociale degli accordi d’ambito regionale. A margine dell’annuncio della nuova base operativa di Volotea presso l’Aeroporto delle Marche, la Uiltrasporti (nazionale e regionale) ha espresso forte contrarietà sul modello contrattuale del vettore spagnolo, preannunciando per il mese di settembre 2026 le prime azioni di sciopero del personale navigante.

Il sindacato contesta l’impiego di regolamenti aziendali unilaterali a discapito dell’applicazione del CCNL di settore, invitando le istituzioni locali e la Regione Marche a verificare i criteri sociali alla base delle partnership commerciali sostenute con risorse pubbliche.

In una nota ufficiale, le segreterie di Uiltrasporti nazionale e Marche hanno espresso la propria posizione in merito alla vicenda: “Il rafforzamento della connettività aerea dello scalo marchigiano è un elemento importante per il sistema economico locale, ma è inaccettabile che tali risultati vengano perseguiti avallando il modello di un vettore che rifiuta di negoziare contratti collettivi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Chiediamo alle istituzioni e alla Regione Marche di verificare la sostenibilità sociale di questi accordi e di aprire un tavolo di confronto. Per questo, a partire dal mese di settembre, proclameremo le prime azioni di sciopero a tutela della dignità del personale”.