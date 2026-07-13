Uomo cacciato dal volo Napoli-Mykonos: sono vittima della prepotenza

“Per un borsello che volevo anche riporre nel giusto alloggio senza dare fastidio a due persone anziane, mi hanno cacciato dall’aereo e costretto mia moglie a fronteggiare da sola tutte le difficoltà legate alla gestione dei nostri figli, uno dei quali purtroppo autistico”. E’ il racconto di uomo di 42 anni vittima obbligato a scendere perché tacciato di essere molesto, dal volo Napoli-Mykonos operato da Volotea.

Il video dello steward che redarguisce i passeggeri è diventato virale sui social e l’uomo, assistito dall’avvocato Francesco Petruzzi, annuncia una battaglia legale con la compagnia aerea.

“Al di là di quello che mi è successo – racconta il 42enne – quello che è più grave è che questo episodio ha traumatizzato il piccolo di famiglia, affetto da un disturbo dello spettro autistico, e creato enormi difficoltà a mia moglie che, a Mykonos, è rimasta da sola, con i bimbi, senza l’aiuto di nessuno. Ho preso un altro volo che solo dopo sette ore mi ha consentito di riunirmi con i miei.

“È inaccettabile che senza un motivo realmente valido o grave, si possa concedere di allontanare un papà da dei figli minori, uno autistico, durante un viaggio all’estero – commenta il legale – È stata messa in pericolo l’ incolumità della famiglia del mio assistito e chiederemo giustizia”.