Italo-Ntv, Uiltrasporti: 9 e 10 luglio sciopero di 23 ore

“Scioperiamo per chiedere all’azienda il rispetto delle normative contrattuali e per migliori e adeguate condizioni di lavoro”. Ad affermarlo la Uiltrasporti in merito alla sciopero nazionale di 23 ore che ha indetto per tutto il personale degli equipaggi treno di Italo NTV per il 9 e 10 luglio.

“Questo sciopero, che segue quello svoltosi l’11 marzo scorso, nasce da violazioni contrattuali praticamente ammesse anche dall’azienda e mai risolte. Azioni unilaterali, che calpestano accordi condivisi e che denunciamo a gran voce da molto tempo. Decisioni aziendali che incidono pesantemente sulla qualità della vita lavorativa del personale.

Si tratta di problemi – prosegue la Uiltrasporti – che derivano principalmente dal mancato rispetto della normativa prevista dal contratto aziendale e da una strutturale e premeditata carenza di personale che porta a premere all’inverosimile su lavoratori e lavoratrici.

Tutto questo, in una azienda che ha dichiarato un fatturato di quasi un miliardo di Euro nel 2025, generando oltre 100 milioni di dividendi tra i soci. Chiaramente a chi ci lavora, invece, – continua la nota della Uiltrasporti – oltre alle rivendicazioni che ci hanno portato allo sciopero, al momento non è stato riconosciuto nemmeno il rinnovo del contratto.

Ci aspettiamo – conclude la Uiltrasporti – che la società si renda finalmente conto della situazione in cui ha costretto chi tutti i giorni fa andare avanti il servizio e fa incassare i dividendi suddetti, portando al tavolo di confronto soluzioni concrete per risolvere le criticità profonde che non possono più essere ignorate, in caso contrario siamo pronti a continuare la nostra protesta”.