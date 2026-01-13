Impennata di prezzi a Cortina per i giochi Olimpici, la denuncia di Altroconsumo
In coincidenza con l’arrivo dei Giochi Olimpici Invernali 2026, volano i prezzi a Cortina per alloggio, trasporti e biglietti. Ora un soggiorno per due persone a Cortina può superare i 2.000 euro, con un incremento del 261% rispetto a un weekend normale di gennaio, mentre in Valtellina si arriva a circa 1.700 euro, con un aumento del 437%, segnando l’incremento più consistente.
E’ quanto emerge da una indagine di Altroconsumo, secondo cui Milano risulta la località più accessibile, con un budget complessivo di circa 300 euro. Rispetto alla rilevazione di agosto 2025, i prezzi di hotel e Airbnb mostrano un lieve calo, ma restano comunque “molto superiori” a quelli di un weekend normale; i biglietti dei treni registrano un leggero aumento. Ad esempio il viaggio per due persone da Milano a Cortina costa A/R 216 euro, da Roma a Cortina 338 euro, da Torino 318 euro.