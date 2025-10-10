Impianti a fune, rinnovato CCNL per addetti al settore

È stato firmato a Milano il rinnovo triennale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti al settore impianti a fune. L’accordo è stato sottoscritto da ANEF – Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, rappresentata dalla presidente Valeria Ghezzi, insieme alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie: FILT CGIL, FIT CISL, SAVT e UILTRASPORTI.

Il rinnovo, raggiunto entro i termini di scadenza del precedente contratto, testimonia la solidità delle relazioni sindacali nel comparto e la volontà congiunta delle parti di garantire continuità e stabilità a un settore strategico per il turismo montano e per l’economia dei territori alpini e appenninici.

“Il rinnovo di questo contratto è un risultato importante, che conferma la solidità del dialogo tra ANEF e le organizzazioni sindacali – ha detto Valeria Ghezzi – Essere riusciti a sottoscriverlo nei tempi previsti dimostra la volontà condivisa di garantire stabilità e tutele ai lavoratori, elemento fondamentale per un settore che riveste un ruolo strategico per il turismo montano e per le comunità dei nostri territori. È grazie a questa collaborazione costruttiva che possiamo guardare con fiducia al futuro, continuando a valorizzare la professionalità degli addetti agli impianti a fune e la qualità del servizio offerto agli utenti”.

“La positiva interlocuzione, che si è stabilità tra le parti, è stato uno strumento fondamentale per il conseguimento di risultati soddisfacenti in termini di aumenti economici e miglioramenti nella conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Raggiungere questo obiettivo con una tempistica adeguata rispetto alla scadenza del CCNL, consentirà a tutte le lavoratrici e i lavoratori e alle imprese di poter gestire con serenità e soddisfazione non solo le attività ordinarie già interessate da profonde trasformazioni, ma anche un evento di caratura internazionale, come i Giochi Olimpici invernali di Milano – Cortina 2026 del quale il settore sarà protagonista”, hanno dichiarato Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Savt.