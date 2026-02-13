La prenotazione c’è l’alloggio no, Booking ancora nei guai

L’associazione Codici sta ricevendo segnalazioni da cittadini che hanno avuto problemi con Booking. Dopo aver effettuato una prenotazione tramite la piattaforma, giunti sul posto non hanno trovato la struttura indicata oppure l’hanno trovata già occupata o non disponibile.

“Si tratta di situazioni che generano disagi rilevanti – dice Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – soprattutto quando si verificano in località turistiche o in periodi di alta stagione. È facile immaginare la difficoltà nel reperire soluzioni alternative e i possibili aggravi di costi a carico dei viaggiatori. Pur riconoscendo il ruolo centrale che piattaforme come Booking svolgono nel mercato delle prenotazioni online e l’importanza dei servizi offerti ai consumatori, riteniamo necessario un rafforzamento delle verifiche sulle strutture presenti in piattaforma, nonché un potenziamento dell’assistenza tempestiva nei casi di emergenza, quando il cliente si trova sul posto e necessita di una soluzione immediata. È fondamentale che, in presenza di una prenotazione confermata e regolarmente pagata, il consumatore possa contare su controlli preventivi sull’effettiva esistenza e disponibilità della struttura, procedure rapide di ricollocamento in caso di indisponibilità, rimborso integrale delle somme versate e copertura di eventuali maggiori costi sostenuti per sistemazioni alternative. Questa è la richiesta che rivolgiamo a Booking, a cui si aggiunge un invito per i consumatori a segnalare esperienze analoghe. In questo modo possiamo fornire assistenza nella tutela dei diritti, richiedendo forme di indennizzo adeguate al caso, ed anche monitorare il fenomeno e valutare eventuali iniziative collettive. Garantire trasparenza, affidabilità e assistenza efficace nel settore delle prenotazioni online è un obiettivo comune che richiede la collaborazione di piattaforme, strutture ricettive e consumatori. La tutela dei diritti dei viaggiatori deve restare una priorità, soprattutto in un mercato sempre più digitale e globale”.

In caso di problemi con la prenotazione effettuata sulla piattaforma Booking o altre agenzie di viaggi online è possibile rivolgersi a Codici per attivare procedure di reclamo e per le richieste di rimborso e risarcimento. Per informazioni e assistenza telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.