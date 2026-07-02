Turismo scolastico, Fiavet fa chiarezza sulle nuove regole

Dopo i pareri ANAC e le risposte al bando Consip, Fiavet ha focalizzato il quadro normativo riguardante il turismo scolastico nel corso di un webinar a cui hanno partecipato oltre 1.100 tra agenti di viaggio specializzati e dirigenti scolastici da tutta Italia. In pratica, per i bandi sotto la soglia comunitaria dei 140.000 euro le scuole mantengono la totale autonomia con l’affidamento diretto, mentre per i bandi da 140.000 fino alla soglia di 216.000 (o 750.000 per i corsi di lingua all’estero) è possibile la procedura negoziata, tutelando così la capillarità delle agenzie sul territorio.

Il focus dell’incontro era far comprendere alle Istituzioni Scolastiche principalmente la differenza tra “sotto soglia comunitaria dei 140.000 euro” e al di sopra di questa soglia. E’ stata illustrata la possibilità di restare nel sotto soglia avvalendosi della suddivisione in procedure autonome quando i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse senza dover cumulare i valori degli affidamenti, e la possibilità di richiedere preventivi per bandi sopra soglia comunitaria anche tramite altre stazioni appaltanti certificate senza obbligatoriamente utilizzare la piattaforma CONSIP, a tutela del diritto alla massima partecipazione delle agenzie di viaggi e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, posti alla base del Codice dei Contratti pubblici.

Tale possibilità, è consentita ovviamente solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini economici, qualitativi e quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro. Per far ciò è fondamentale la programmazione in tempo utile delle varie progettualità e la relativa documentazione agli atti del Consiglio d’Istituto.

Il consulente legale Fiavet Confcommercio, Federico Lucarelli ha riassunto la normativa di riferimento e Piero Petrucci, essendo in prima linea nell’ambito scolastico nella sua veste di DSGA, ha esplicato in modo chiaro tutte le possibili soluzioni.

Appuntamento per tutti a settembre per un altro webinar sullo stesso argomento che sarà ancora più approfondito e strutturato, con l’obiettivo di proseguire nel confronto tra gli operatori del settore con il mondo della dirigenza della scuola per chiarire norme e procedure in ottica di agevolare e semplificare la pianificazione e organizzazione dei viaggi di istruzione.