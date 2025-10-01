A spasso per archivi e biblioteche, torna ‘Carte in Dimora’

Si rinnova l’appuntamento con ‘Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro’, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) che sabato 11 ottobre apre gratuitamente al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese famigliari italiane: un vasto patrimonio di documenti, mappe, pergamene, foto, disegni d’artista e di stilisti, libri contabili di aziende vinicole, eccezionali raccolte librarie e molto altro che tramandano le preziose tracce del nostro passato e sono linfa vitale per il nostro futuro.

‘Carte in Dimora’, giunta quest’anno alla 4^ edizione, apre ogni anno al pubblico più di cento archivi e biblioteche di dimore storiche su tutto il territorio nazionale per raccontare ai visitatori storie, tradizioni ed invenzioni che sono alla base non solo della nostra identità e del nostro senso del bello, ma anche del nostro modo di fare impresa con le origini delle nostre eccellenze per le quali siamo apprezzati in tutto il mondo e capaci di interpretare la realtà di oggi. L’Italia è culla di cultura e di eccellenze straordinarie, anche nei luoghi interni più remoti del suo territorio. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Per ampliare sempre di più l’orizzonte dell’iniziativa e valorizzare il portato ideale del progetto, anche quest’anno ‘Carte in Dimora’ vede la partecipazione di archivi privati non solo delle dimore storiche di A.D.S.I. ma anche di Fondazioni di rilevanza nazionale e internazionale.

“Con ‘Carte in Dimora’ vogliamo ribadire il ruolo di A.D.S.I. come risorsa per i territori, in particolare quelli più decentrati, dove le dimore storiche sono presidio identitario e motore di sviluppo culturale ed economico, capace di rafforzare il legame indissolubile che cementa le comunità”, spiega Maria Pace Odescalchi, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, che aggiunge.