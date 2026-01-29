Fontana di Trevi: scatta il ticket di 2 euro per i turisti

29 Gennaio 2026, 12:10

Turisti fanno la fila a Fontana di Trevi, Roma, 19 dicembre 2025. // Tourists queue in front of the Trevi fountain in Rome, Italy, 19 December 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

Da lunedì 2 febbraio la Fontana di Trevi diventa a pagamento per turisti e non residenti. Da lunedì, dunque, scatta il nuovo sistema tariffario: due euro per l’accesso contingentato all’area prospiciente il catino della fontana simbolo di Roma. Il ticket sarà “richiesto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22, e nel weekend dalle 9 alle 22, con l’ultimo ingresso alle 21. Eccezionalmente, in occasione del primo giorno di apertura, l’orario sarà dalle 9 alle ore 22”, ha spiegato il Campidoglio.

Resterà invece gratuito l’accesso per i residenti della Capitale e della Città Metropolitana “con presentazione del documento di identità, così come per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni, le guide turistiche”.

Il sito voluto da Papa Clemente XII e realizzato da Nicola Salvi, continuerà a essere visibile gratuitamente a tutti dopo le 22. Una trasformazione che arriva a seguito di un periodo di sperimentazione lungo un anno che ha visto oltre 10 milioni di visitatori, con circa 30mila accessi al giorno e punte di 70.000. E il nuovo sistema non riguarderà solo Fontana di Trevi.

Dal 3 febbraio scatterà il biglietto anche per cinque siti monumentali e museali finora gratuiti: villa di Massenzio, museo Napoleonico, museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, museo Carlo Bilotti e museo Pietro Canonica, per un costo di 5 euro. In parallelo, musei e siti capitolini resteranno gratuiti per tutti i residenti e gli studenti domiciliati a Roma e provincia.

Ma non mancano le critiche: Assoturismo Roma e Lazio parla di “un approccio provinciale che mercifica anche l’immercificabile”.

Il Campidoglio spiega che, in vista dell’avvio del nuovo sistema di fruizione, sono partiti anche interventi sulla recinzione: “Le operazioni nascono dalla duplice esigenza di proteggere l’accesso al perimetro basso della fontana dalla piazza e di contenere e disciplinare le file di accesso da via della Stamperia”. L’installazione, viene inoltre assicurato, “è del tutto reversibile grazie alla presenza di apposite piastre di ancoraggio”.

fontana treviticket Beni culturali
