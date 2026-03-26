Grecia, la visita alla chiesa pendente mette alla prova l’equilibrio
26 Marzo 2026, 12:32
Con un’inclinazione di 17 gradi, una chiesa nell’anonimo villaggio greco di Ropoto è diventata una calamita per i turisti curiosi desiderosi di mettere alla prova il proprio equilibrio.
“L’inclinazione è inimmaginabile, è incredibile, ti fa girare la testa – dice Yiorgos Giorgoulas, insegnante di scuola elementare – Non si può nemmeno immaginare”. Dopo una frana che ha spostato la chiesa dalla sua posizione originale, ora si trova inclinata di gran lunga più della famosissima Torre di Pisa.
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