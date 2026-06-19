Mazzi scopre la Giornata mondiale del turismo e la dedica a quello culturale

“Dedicheremo la giornata del 27 settembre, che è la Giornata mondiale del turismo, al turismo culturale”. Lo ha annunciato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi intervenendo alla presentazione alla Luiss degli autori finalisti del premio Campiello. Mazzi ha aggiunto che la presentazione della giornata avverrà con un evento dentro il Colosseo nel corso del quale Alberto Angela parlerà di Giulio Cesare.

L’impatto del turismo culturale, ha aggiunto il ministro, sfiora i 60 miliardi di euro, ossia il 52% dell’indotto complessivo generato dal settore. Quasi il 60% dei viaggiatori stranieri “sceglie il nostro Paese spinto da interessi culturali, per una spesa turistica superiore ai 19 miliardi di euro, equivalente al 56% del dato totale, nelle sole città d’arte”.