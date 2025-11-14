MiC stanzia oltre 3,6 milioni di euro per i siti italiani Unesco

Il ministero della Cultura ha approvato il decreto di finanziamento per interventi a favore dei siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. L’importo ammonta a 3.620.374 euro, ripartiti tra due piani gestionali: il primo dedicato ai servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell’Unesco (1.900.374 euro) e il secondo agli interventi di valorizzazione dei siti Unesco (1.720.000 euro).

Con questo intervento il ministero rafforza l’impegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione internazionale dei siti italiani nella lista Unesco, sostenendo anche la crescita culturale e turistica dei territori che li ospitano.

Il provvedimento rientra nel programma del ministero volto alla promozione e tutela del patrimonio culturale nazionale all’estero, nell’ambito della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”.