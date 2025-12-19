Oltre 60 mln di visitatori nei musei: in due anni +13 mln

Nel 2024, 34 persone su 100 hanno visitato musei o mostre almeno una volta nell’ultimo anno portando a oltre 60 milioni (60.850.091) il numero delle persone che hanno visitato musei, monumenti e aree archeologiche statali e confermando il trend di crescita: nel 2023 i visitatori erano meno di 58 milioni (57.730.502) e l’anno prima si fermavano a quota 47 milioni (7.056.061).

Sono alcuni dei dati dell’edizione 2025 di Minicifre della cultura, presentato in un incontro al Ministero della Cultura, con i dati statistici sulla cultura in Italia, progetto promosso dal Mic- Dipartimento per le attività culturali – e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività̀ culturali.

L’Italia conferma il primato per numero di siti inseriti nella Lista del patrimonio mondiale Unesco: nel 2024 60 (su 1.223) sono i siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio mondiale; salgono a 20 (su 788) gli elementi iscritti nella Lista del patrimonio culturale immateriale e sono 14 (su 350) le città italiane iscritte nel Creative Cities Network.

Complessivamente in Italia ci sono 4.416 i musei, monumenti e aree archeologiche, di cui 2.870 pubblici.