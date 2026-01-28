Santanchè: il progetto ‘Leonardo in Castello’ per riscoprire l’Italia

28 Gennaio 2026, 12:08

“Il progetto rappresenta un’occasione straordinaria per riscoprire l’Italia e le sue meraviglie attraverso lo sguardo e il genio di Leonardo da Vinci, coniugando cultura, turismo e valorizzazione del territorio. Un’iniziativa che si inserisce perfettamente nel solco del nostro impegno per un turismo sostenibile e di qualità, facendo da portabandiera a un nuovo Rinascimento italiano. Invitiamo i viaggiatori a scoprire o riscoprire castelli, borghi e dimore storiche, custodi di tradizione, arte e ingegno, sulla scia lasciata da Leonardo”. Con queste parole la ministra del Turismo Daniela Santanchè racconta il progetto ‘Leonardo in Castello’ patrocinato dal Ministero del Turismo e promosso dall’Associazione Culturale del Loggione del Teatro alla Scala, con l’ideazione e la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, la collaborazione scientifica della Fondazione Augusto Rancilio e il sostegno di Intesa Sanpaolo main sponsor del progetto artistico.

Prima tappa a Vinci il 31 gennaio, presso la Palazzina Uzielli, che insieme al Castello dei Conti Guidi costituisce il complesso del Museo Leonardiano. L’appuntamento sarà arricchito con musica e canti rinascimentali, conferenza-spettacolo di Finazzer Flory, impegnato da molti anni in Italia e nel mondo a dare voce all'”inventore e interprete de homini e de natura” con numerosi riconoscimenti, su testi originali di Leonardo da Vinci, il primo ‘eco-designer’ della storia, tratti dai diversi Codici e taccuini dell’epoca. Alla conclusione assaggi dei prodotti locali per un momento di convivialità.

