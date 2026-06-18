Bit 2027 cambia tutto: ora il focus diventa la motivazione di viaggio

La Borsa Internazionale del Turismo guarda al futuro e cambia paradigma in vista della sua 47ª edizione, in programma a Fiera Milano dal 9 all’11 febbraio 2027. Sulla scia del fenomeno emergente della whycation – dove il 40% dei viaggiatori pianifica le vacanze partendo dall’esperienza desiderata piuttosto che dalla meta geografica – la manifestazione lancia ‘WHY – Travel by Motivation’. Il nuovo progetto espositivo, ideato da Fiera Milano, mette al centro il ‘perché’ che spinge a partire, proponendo una chiave di lettura inedita per connettere in modo mirato buyer, operatori e professionisti internazionali.

Il progetto si articola in sette cluster tematici che rispecchiano le grandi tendenze della domanda globale:

Sport & Outdoor Experiences: dedicato al turismo attivo e alla valorizzazione dei territori fuori stagione;

Wellness, Thermal & Longevity: focalizzato sulle nuove frontiere del benessere premium e dello slow living;

Culture, Heritage & UNESCO: per un turismo culturale d’eccellenza alla scoperta di identità e accessi esclusivi;

Events, Festivals & Entertainment: incentrato sui viaggi generati dai grandi appuntamenti condivisibili;

Business & MICE: rivolto ai nuovi format esperienziali del comparto congressuale e incentive;

Wedding & Romance: focalizzato su lune di miele e cerimonie altamente personalizzate;

Food & Wine Experiences: dove l’enogastronomia si afferma come vera e propria esperienza lifestyle.

A completare la struttura espositiva si aggiunge un hub trasversale dedicato a Tech, Hospitality & Innovation, pensato per connettere tutti i segmenti attraverso le leve della smart hospitality, dell’intelligenza artificiale e della digital guest experience. Come sottolineato da Emanuele Guido, Head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano, ‘WHY’ punta a trasformare le motivazioni d’acquisto nei driver principali della filiera. L’efficacia del format sarà supportata da una rete di buyer internazionali altamente profilati che animeranno sessioni di approfondimento e agende di speedy meeting, all’interno di un progetto di comunicazione continuativo che accompagnerà il settore anche oltre i tre giorni di manifestazione.