Bto a Firenze: il turismo è una cosa cosa seria

La 17^ edizione di Bto – Be Travel Onlife 2025 è in programma l’11 e 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze. “Bto – spiega Francesco Tapinassi, direttore scientifico – è un momento di confronto e di scambio di buone pratiche da parte di tanti esperti fortemente selezionati. Avremo tantissimi contenuti e novità ma sono orgoglioso di annunciare una cosa che seguivo da un po’ di anni. Quest’anno sono i 50 anni di Amici miei, una pietra miliare del cinema italiano. Io e Edoardo Colombo, un mentore assoluto dell’intelligenza artificiale, faremo un’introduzione che si chiamerà Cross Antani: la nostra idea è che il turismo sia una roba seria, non è una conversazione da bar, richiede tecnicità e persone serie”.

Promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, e realizzato da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, Bto 2025 porterà sul palco rappresentanti di istituzioni, imprese, e piattaforme digitali globali. Tra gli ospiti più attesi Rishad Tobaccowala (autore e consulente di strategia digitale), Jacques Bulchand-Gidumal (Università di Las Palmas), Guido Martinetti (fondatore di Grom e de Le Marne Relais), Alexander Kjerulf (Woohoo Inc.), Sandro Formica (Humanistic Management), Richard Skinner e Paloma Zapata (Sustainable Travel International), insieme a esperti e manager.

L’edizione 2025 si articola nei quattro consueti topic che definiscono l’anima di Bto — Destination, Digital Strategy, Hospitality, Food & Wine — per affrontare i grandi temi che stanno ridefinendo il turismo contemporaneo: IA e nuove competenze, transizione sostenibile e decarbonizzazione, accessibilità e inclusione digitale, governance dei dati e intelligenza collettiva, turismo di comunità e rigenerazione urbana, ospitalità umanistica e felicità al lavoro, nuovi modelli di enoturismo e storytelling del gusto.

Protagonista anche lo sport come leva economica e inclusiva con Milano Cortina 2026 a cui mancano ormai solo un centinaio di giorni e Robert Simmelkjaer, ceo della Maratona di New York. Secondo Grand View Research (2023) il turismo sportivo raggiungerà i 2.137 miliardi di dollari entro il 2030.

Anche il tema del turismo enogastronomico si pone al centro del dibattito: +17,1% per il Culinary Tourism e +12,7% per il Wine Tourism. A livello internazionale, tuttavia, il 65% dei Paesi non ha ancora una specifica strategia nazionale. Nonostante questi trend positivi e la leadership italiana con 856 prodotti Dop, Igp e Stg, l’Italia deve affrontare un significativo divario strategico e digital.

Infine torna Bto Women, il format ideato da Clara Svanera su creatività e leadership delle donne.