Bto: annunciate le date del 2026
20 Febbraio 2026, 12:20
La fiera ‘Bto Be Travel Onlife’, manifestazione leader in Italia sul turismo digitale, annuncia le date dell’edizione 2026: martedì 10 e mercoledì 11 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze.
In attesa di svelare il tema che guiderà la 18^ edizione, la comunità di Bto “può continuare a nutrirsi dei contenuti presentati nella passata edizione – spiega una nota – Rimane, attivo il servizio Bto rePlay, che consente a chi ha acquistato il ticket o a chi desidera recuperare gli interventi dei grandi player internazionali, di accedere in esclusiva ai video e alle slide di tutti gli eventi”.
Il servizio – anche nella modalità Pay per View che consente di scegliere 10 eventi del programma di Bto2025 e accedere ai relativi contenuti video e slide a 19 euro – resterà disponibile fino alla fine di marzo 2026.