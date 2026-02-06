Santanchè inaugura Bit, apertura al pubblico per tre giorni

Per chi ama viaggiare e organizzare viaggi torna l’appuntamento imperdibile con la Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fiera Milano dal 10 al 12 febbraio. All’inaugurazione è attesa la ministra del turismo Daniela Santanchè e tra le novità c’è l’apertura al pubblico per tutte e tre le giornate e non una sola come nelle precedenti edizioni.

Il percorso espositivo, articolato in sei distretti tematici, sarà nella ‘porta accanto’ ai Giochi Olimpici. Il calendario di Bit coincide infatti con Milano Cortina 2026, e proprio nei padiglioni di Fiera Milano si svolgeranno le competizioni di hockey e pattinaggio di velocità. Un’occasione in più per accendere i riflettori su destinazioni, territori e nuove idee di vacanza dal punto di vista dello sport.

Il cuore pulsante di Bit edizione n. 46, si conferma il Travel Makers Fest, spazio culturale e relazionale in cui il viaggio viene esplorato da tutti i punti di vista. Sei arene integrate nel layout della manifestazione – quattro dedicate a tematiche verticali e due main plaza – ospiteranno centinaia di appuntamenti in tre giorni tra talk, workshop e momenti di confronto.

Il tema è Costruire ponti. Immaginare nuovi ecosistemi, il filo conduttore articolato in cinque settori: Discovery, dedicato sulle nuove tendenze e ai viaggi di scoperta del mondo e di sé, Backstage, che svela i processi, le competenze e il lavoro che stanno dietro a ogni esperienza di viaggio, (Im)Possible, con le storie ispirazionali dei grandi viaggiatori, This Must Be the Place, focalizzato sulle destinazioni e sulle nuove narrazioni dei territori, Bit&Friends, spazio di approfondimento sui temi più attuali, dall’AI all’e- commerce, dall’evoluzione dell’ospitalità alla gestione dei dati.