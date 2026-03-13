Iran, Santanchè: preoccupa situazione geopolitica. Turismo ponte di pace

“C’è preoccupazione perché la situazione geopolitica non aiuta e naturalmente questo ci fa riflettere sulle azioni che dovremo andare a fare”. Lo dice la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rispondendo alle domande dei cronisti in riferimento alle conseguenze nel settore turismo per il conflitto in Iran, durante la cerimonia di inaugurazione della ventinovesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli.

Per la ministra, “il turismo è ed è sempre stato un ponte di pace per cui ha un ruolo fondamentale in questo. Vedremo il prosieguo come si svilupperà – conclude Santanchè – ma stiamo già facendo al ministero delle riflessioni su come dovremo intervenire sul settore turistico”.