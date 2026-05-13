Ue: nessuna carenza di jet fuel nel breve termine

“Finora non ci sono indicazioni di una carenza” di carburante per aerei “in Europa. Attualmente il 70% del carburante per le compagnie aeree viene prodotto all’interno dell’Ue e solo il 20% viene importato dai paesi del Golfo, quindi finora non c’è carenza”. Lo ha ribadito il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, in conferenza stampa, assicurando che non “ci sono indicazioni di carenze nell’immediato futuro. Il vero problema è l’aumento dei prezzi del carburante. E questo porta sicuramente parecchie compagnie aeree a cancellare i viaggi pianificati, che non sono più economicamente sostenibili, dato l’aumento dei prezzi del carburante”, ha sottolineato.