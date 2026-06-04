Enac: obiettivo 305 milioni di passeggeri entro il 2035

“Gli investimenti sono ritenuti imprescindibili per garantire la crescita prevista del traffico passeggeri: da 230 di oggi a 305 milioni di passeggeri entro il 2035, sono un obiettivo possibile con un sistema Paese più efficace e agile che renda fluidi i farraginosi passaggi burocratici che frenano le realizzazioni infrastrutturali”. Lo ha detto il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, al convegno ‘Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?’ organizzato dalla stessa Enac in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, in cui è stato presentato il Fact Book 2026, il rapporto annuale del Centro ITSM – ICCSAI Transport and Sustainable Mobility.

“Il trasporto aereo non è solo un motore economico per business e turismo: è un servizio primario, essenziale per rispondere alle nuove esigenze della società e promuovere il benessere collettivo”, ha sottolineato Di Palma, facendo presente che “da vent’anni lo studio Fact Book si conferma uno strumento essenziale per comprendere l’evoluzione del trasporto aereo europeo, offrendo una fotografia aggiornata della competitività del settore, delle dinamiche di mercato e dell’andamento di domanda e offerta”.