Emirates ripristina il 96% di voli via Dubai

Emirates sta segnando un ritorno quasi completo alla piena operatività, con il 96% del proprio network globale ripristinato, dopo un periodo di discontinuità dovuto al conflitto in Iran. Nelle ultime settimane, la compagnia ha progressivamente riattivato i collegamenti nelle Americhe, in Europa, Africa, Asia occidentale, Medio Oriente/GCC, Estremo Oriente e Australasia.

Oggi la compagnia vola verso 137 destinazioni in 72 Paesi, con oltre 1.300 frequenze settimanali, pari al 75% della capacità precedente al periodo di discontinuità. La compagnia continua ad aumentare voli, posti disponibili e opzioni di viaggio, ribadendo al contempo il ruolo di Dubai come hub strategico per i flussi globali.

Anche operando con una programmazione ridotta, Emirates ha trasportato 4,7 milioni di passeggeri durante il periodo di discontinuità, a testimonianza della domanda di viaggio rimasta elevata e della fiducia che i viaggiatori hanno continuato a riporre nella compagnia per raggiungere la propria destinazione.

Emirates offre ai clienti ancora più motivi per viaggiare con fiducia, grazie a maggiore flessibilità nelle riprenotazioni, alle esperienze di scalo con Dubai Connect e a vantaggi aggiuntivi per i membri Skywards:

Prenotazioni flessibili

i clienti che hanno prenotato a partire dal 2 aprile beneficeranno di una maggiore flessibilità, con un cambio data gratuito incluso in tutte le classi di viaggio. I clienti che prenotano con Emirates possono inoltre bloccare gratuitamente la tariffa per 24 ore.

Dubai Connec

Per i clienti con tempi di transito prolungati a Dubai, da 6 a 26 ore, il programma Dubai Connect di Emirates trasforma una lunga attesa in uno stopover confortevole, offerto dalla compagnia. I clienti idonei potranno usufruire di un soggiorno gratuito in strutture a 4 o 5 stelle, trasferimenti da e per l’aeroporto, pasti e, ove necessario, visto d’ingresso negli Emirati Arabi Uniti. Il servizio è disponibile per tutte le classi di viaggio e prenotabile fino a 12 ore prima tramite la sezione “Gestisci la prenotazione” su emirates.com (termini e condizioni applicabili).

Skywards

Dall’8 maggio al 31 agosto 2026, i membri Emirates Skywards possono accedere più rapidamente ai livelli premium del programma grazie a requisiti ridotti e Bonus Tier Miles sui voli Emirates e flydubai.

Dall’Italia, Emirates opera attualmente 39 voli settimanali verso Dubai: 2 voli giornalieri da Milano Malpensa, 2 voli giornalieri da Roma, 1 volo giornaliero da Venezia e 4 voli settimanali da Bologna, oltre a 1 volo diretto giornaliero da Milano Malpensa verso New York JFK, garantendo ai clienti collegamenti affidabili e continui da e per l’Italia, via Dubai.