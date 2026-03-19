Travelux Club, la 9^ edizione della borsa dedicata la luxury travel

La 9^ edizione di Travelux Club, evento esclusivo, accessibile solo su invito, per il mondo dell’ospitalità luxury, organizzato da NEBE, si svolgerà a Venezia da martedì 7 a sabato 11 aprile 2026 presso JW Marriott Venice Resort & SPA, partner di Travelux Club.

Concepito come un club privato nel mondo luxury hospitality, Travelux Club ridefinisce il concetto di luxury travel show, puntando sulle “relazioni di valore per business di valore”, con workshop B2B, incontri e attività di networking nel settore del luxury travel.

“Travelux Club è stato progettato partendo da un principio molto chiaro: creare un ambiente in cui decision-maker di alto livello possano ottimizzare il tempo e massimizzare la qualità delle interazioni – dice Elisabetta Neri, fondatrice di NEBE e organizzatrice di Travelux Club – Non si tratta di aumentare il numero degli incontri, ma di renderli realmente rilevanti dal punto di vista business». E prosegue «Quando i partecipanti condividono tempo e spazio, il dialogo diventa più strutturato, le relazioni più solide e le opportunità di collaborazione più concrete”.

Organizzato come un’esperienza residential only Travelux Club prevede che tutti i partecipanti soggiornino sull’Isola delle Rose presso J.W. Marriott Venice Resort & SPA, per l’intera durata dell’evento. Questo modello favorisce continuità, approfondimento e una maggiore efficacia nelle relazioni professionali, consentendo alle conversazioni di evolvere, in modo naturale, anche al di fuori delle sessioni ufficiali.

“Siamo onorati di accogliere ancora una volta Travelux Club, un appuntamento che rappresenta un momento chiave per l’eccellenza dell’ospitalità luxury internazionale – aggiunge Cristiano Cabutti, General Manager di JW Marriott Venice Resort & Spa – Il nostro resort, con la sua atmosfera unica e la capacità di coniugare privacy, ispirazione e qualità del servizio, offre il contesto ideale per favorire connessioni autentiche e opportunità di business di alto livello”.

Travelux Club è anche l’occasione per un confronto tra professionisti del mondo luxury sulle tematiche in costante evoluzione, in un dibattito che si svolgerà giovedì 9 aprile alle ore 14.30. ‘How does Legacy shape Luxury today?’ sarà il tema del panel, moderato dal giornalista Jacques Ledbetter di Luxury Travel Advisor, a cui parteciperanno Stefano Bajona, fondatore e presidente di Onirikos, Bianca Passera, Presidente di Grandi Giardini Italiani, e Andrea Spalletti Trivelli, proprietario di Villa Spalletti Trivelli.

Per l’edizione 2026 sono previsti oltre 100 buyer profilati, tra cui luxury travel T.O., luxury advisor, società di luxuryconcierge. Gli espositori presenti sono tra i più prestigiosi hotel cinque stelle o gruppi alberghieri leader nel mondo ospitalità: Anantara Tivoli & NH Collection, Italia, Argentina Residenza Style Hotel, Art’otel Roma, Bahia del Duque, Beau-Rivage Palace Lausanne, Bellevue Syrene, Borgo Scopeto Wine & Country Relais, Boutique Travel Hotel, Capanna Suites, Castello di Postignano, CPH Pevero Hotel, Croatia National Tourism Board, Deservin Deserving Italy, Destination Verona Garda, Donaty Luxury Tower, Dragonfly Tours, Dream Italy, D- Resort Sibenik (Villa Dubrovnik), Duo Milan, Elite Travel Italy Experience Boutique, Esplanade Tergesteo, Experimental Group, Fattore Italia, Going 2 Italy, Grand Hotel Fasano, Grand Hotel Palace Millennium Hotels Palace, Grand Hotel Savoia + Cortina Dmc, Grand Hotel Bad Ragaz, Hotel Eden Roc Positano, Hotel Locarno, Hotel Centric Murano, Hyatt Regency Rome Central, Italy’s Best, Just Sicily, LDC Hotels, Leonidas Travel, Luxury Dolomites, Magna Pars Hotel à Parfum, Manfredi Hotels, Marriott International Milan & Sicily, Massari Travel, McArthurglen Outlets, Pacini Group, Parco dei Principi Sorrento, Patria Palace Hotel, Planetaria Hotels, Precise Tale Poggio Alla Sala, Queen Limosine & Services, Residenza del Cardinale, RHC Group – Palazzo Montemartini, Rivoli Boutique Hotel, Royal Hotel Sanremo, See Italy Travel, Starhotels Collezione, Sungardens Dubrovnik, Tenuta Di Artimino, The First Hotel, The Gate Collection, The Hoxton Florence & The Hoxton Rome, The Sense Experience Resort, The Store Oxford, Torre A Cona Wine Estate, Vetera Matera, Villa Spalletti Trivelli, Virtuous Travel & Concierge, W Budapest, ZEM Wellness Clinic Altea.

Ogni elemento del Travelux Club è pensato per supportare decisioni informate e favorire un networking di reale valore. Al centro del Travelux Club si colloca un programma attentamente bilanciato, che combina incontri one-to-one pre-programmati con buyer internazionali del lusso e un numero selezionato di momenti di confronto ad alto contenuto. Tra questi, una tavola rotonda dedicata all’analisi delle principali tendenze del settore e alle prospettive di sviluppo del mercato luxury.