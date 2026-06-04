Venezia, controlli sugli affitti turistici: multe per 26mila euro

Su 14 attività ricettive controllate, 12 sono risultate irregolari. E’ questo il bilancio delle verifiche svolte da Gdf e polizia locale di Venezia lo scorso 2 giugno. In un condominio del sestiere di Cannaregio, in particolare gli operatori hanno accertato come quattro unità immobiliari residenziali, formalmente attive come locazioni turistiche, fossero in realtà utilizzate come vere e proprie dependance di una struttura alberghiera nelle vicinanze. Dalle verifiche è infatti emersa una gestione unitaria degli immobili, e per incrementare la capacità ricettiva erano state eliminate le cucine e i relativi vani soggiorno, trasformando di fatto ogni ambiente disponibile in ulteriori camere destinate agli ospiti.

Le irregolarità riscontrate hanno comportato la contestazione di numerosi verbali amministrativi, tutti in capo a un’unica società veneziana, per un importo complessivo superiore a 16mila euro, ai quali si aggiungeranno gli ulteriori accertamenti in materia edilizia e urbanistica che saranno oggetto di successive verifiche da parte degli uffici competenti. Nello stesso stabile è stata inoltre individuata una locazione turistica sconosciuta all’anagrafe regionale dei gestori, in quanto il soggetto fisico formalmente intestatario dell’attività risultava deceduto da circa due anni.

Le verifiche sono poi proseguite in altre zone della città antica, consentendo di individuare ulteriori cinque attività di locazione turistica esercitate in assenza del Codice Identificativo Nazionale (Cin), obbligatorio ai sensi della normativa statale vigente. Le strutture, pur regolarmente pubblicizzate e operative sul mercato turistico, risultavano prive del necessario codice rilasciato dal Ministero del turismo e per ciascuna di esse sono state contestate sanzioni amministrative pari 1.600 euro.

Complessivamente, l’attività svolta nel corso della giornata ha portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un ammontare superiore ai 26mila euro.