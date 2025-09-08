Con BizAway la gestione del business travel diventa più sicura e reattiva

Con l’estate che porta in vacanza milioni di persone, il business travel si trova a destreggiarsi spesso tra aeroporti affollati e coincidenze in bilico. Quest’anno in particolare, le aziende si trovano a fare i conti con una realtà complessa e imprevedibile: i disservizi nei trasporti aerei sono in forte aumento, con impatti sempre più concreti sull’operatività quotidiana.

Secondo il report mensile On-Time Performance pubblicato da Cirium, nel solo mese di luglio 2025 sono stati cancellati oltre 58.000 voli a livello globale, con un incremento significativo rispetto a giugno in molte aree. In Europa le cancellazioni hanno raggiunto quota 10.640, segnando un +30% rispetto a giugno, mentre il Nord America ha superato i 19.900 voli soppressi. Anche l’Asia-Pacifico, che si conferma l’area con i volumi più alti, ha registrato oltre 22.800 cancellazioni in un solo mese.

Una situazione che mette a dura prova l’efficienza aziendale, compromettendo appuntamenti, eventi e relazioni commerciali. Ritardi e cancellazioni, infatti, non sono più semplici imprevisti, ma veri e propri fattori di rischio operativo.

In questo scenario, la tecnologia si conferma un alleato cruciale. BizAway, scaleup italiana specializzata nella gestione dei viaggi aziendali, consente alle imprese di affrontare in modo strutturato ogni criticità, offrendo notifiche in tempo reale su eventuali variazioni, un servizio integrale di travel risk management, la possibilità di prenotare alternative con pochi click, assistenza multilingua attiva 24 ore su 24 e soluzioni flessibili che si adattano alle esigenze aziendali. Il tutto, integrato in una dashboard pensata per viaggiatore, travel manager, HR e CFO che permette una visione d’insieme e un controllo totale sulla spesa e sulla logistica dei viaggi aziendali.

Un’ulteriore risposta alla necessità di flessibilità arriva da BizzyFlex, l’opzione sviluppata da BizAway che consente di cancellare la propria prenotazione in qualsiasi momento, ottenendo un rimborso dell’80% dell’importo totale, senza bisogno di fornire spiegazioni. La funzione è già adottata da centinaia di aziende clienti di BizAway ed è disponibile su tutte le principali tratte aeree e ferroviarie. Bastano pochi click per annullare il viaggio direttamente dalla piattaforma e ricevere il rimborso, senza penali o complicazioni burocratiche: un vantaggio concreto per chi viaggia per lavoro e si trova spesso a fronteggiare cambi di programma improvvisi o disservizi dell’ultimo minuto.

A fronte di una crescita costante dei disservizi e con un business travel che non accenna a rallentare nemmeno nei mesi estivi diventa fondamentale anche affidarsi a operatori e infrastrutture affidabili.

“In un contesto globale sempre più instabile, la capacità di reagire con rapidità e flessibilità non è più un vantaggio, ma una condizione necessaria” spiega Luca Carlucci, CEO di BizAway. “Soluzioni come BizzyFlex e una gestione integrata dei viaggi aziendali permettono alle imprese di trasformare l’imprevisto in un semplice contrattempo, tutelando risorse, produttività e serenità dei team anche nei momenti più complessi”.