Aeroitalia avvia tavolo valutazione per piloti iscritti ad Assovolo
16 Ottobre 2025, 12:22
Aeroitalia ha avviato un’attenta fase di analisi e valutazione della condizione professionale di numerosi piloti ed assistenti di volo ex Alitalia, iscritti al sindacato Assovolo, che a seguito delle sospensioni o interruzioni delle attività si trovano oggi esposti al rischio di sospensione della licenza aeronautica.
L’iniziativa nasce dalla volontà di Aeroitalia di contribuire concretamente alla tutela del patrimonio
professionale e umano rappresentato da questi lavoratori altamente qualificati, mettendo a
disposizione le proprie competenze e strutture per valutare, caso per caso, la situazione di ciascun
pilota.
Obiettivo di Aeroitalia è preservare la validità delle licenze di volo e, laddove possibile, favorire
occasioni di collaborazione operativa durante le stagioni in cui l’azienda potrà avere necessità di
integrazioni del proprio organico di volo.
Tale percorso, condiviso con il sindacato Assovolo, rappresenta un segnale concreto di attenzione
verso la categoria dei piloti e un impegno a sostenere, nei limiti delle proprie possibilità, la continuità
professionale in un momento di particolare complessità per il settore aeronautico.