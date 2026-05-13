AGCM discrimina Ryanair: lo ha stabilito il Consiglio di Stato

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 d’Europa, oggi (mercoledì 13 maggio) ha invitato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a riformare urgentemente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per fare fronte all’atteggiamento parziale emerso a seguito della sentenza di ieri del Consiglio di Stato italiano, che ha messo in luce condotte discriminatorie e illecite dell’AGCM nei confronti di Ryanair.

Vittoria di Ryanair: il Consiglio di Stato italiano ha emesso una sentenza definitiva e vincolante che annulla la multa di 4,2 milioni di euro irrogata dall’AGCM a Ryanair nel 2021, in relazione alle cancellazioni dei voli per il Covid. In particolare, la Corte ha rilevato che l’AGCM aveva discriminato Ryanair respingendone, senza interlocuzioni, gli impegni proposti, accettando invece impegni analoghi di altre compagnie aeree, tra cui Alitalia, Vueling e Blue Panorama. Il Consiglio di Stato ha stabilito che la condotta dell’AGCM ha violato i principi fondamentali del diritto amministrativo e della concorrenza, affermando che il potere discrezionale attribuito all’AGCM è stato esercitato “in modo non conforme ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione”.

“La sentenza del Consiglio di Stato – commenta Michael O’Leary, numero uno di Ryanair – solleva seri dubbi sull’imparzialità dell’AGCM e sul suo trattamento di Ryanair. La Corte ha stabilito che l’AGCM ha discriminato Ryanair applicando standard diversi in casi equivalenti rispetto ad altre compagnie aeree, il che viola chiaramente i principi fondamentali della giustizia. Questi risultati – continua O’Leary – danneggiano profondamente la reputazione dell’AGCM e forniscono un chiaro contesto alla bizzarra sanzione di 256 milioni di euro del dicembre 2025 dell’AGCM (riguardante la nostra politica di distribuzione diretta), che contraddice la chiara sentenza della Corte d’Appello di Milano del gennaio 2024, nella quale il modello di distribuzione diretta di Ryanair è stato ritenuto ‘indubbiamente vantaggioso per i consumatori’ e per offrire tariffe competitive. Ryanair ha fatto ricorso contro questa sanzione viziata dell’AGCM ed è fiduciosa che, ancora una volta, i tribunali italiani confermeranno lo stato di diritto e i precedenti giudiziari, e annulleranno un’altra decisione illegittima dell’AGCM. Chiediamo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di riformare urgentemente l’AGCM per garantire che agisca in modo equo e nell’interesse dei consumatori, invece di prendere ingiustamente di mira Ryanair con accuse infondate e multe illecite”.