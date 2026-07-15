Air Arabia apre la nuova rotta diretta tra Fiumicino e Sharjah

Air Arabia ha inaugurato il nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e Roma Fiumicino, che diventa così la seconda destinazione italiana servita dalla compagnia dopo Milano Bergamo. La nuova rotta è operata con 5 frequenze settimanali ed è servita da aeromobili di ultima generazione Airbus A320neo, configurati per offrire un’esperienza di viaggio orientata al valore con il servizio di streaming gratuito SkyTime e il programma fedeltà Air Rewards.

L’operazione punta a intercettare un bacino di traffico strategico in costante espansione: l’area metropolitana di Sharjah fa infatti parte del distretto Dubai-Sharjah-Ajman che conta oltre 6,5 milioni di abitanti, mentre lo scalo di Roma Fiumicino consolida la propria connettività verso la Penisola Arabica, un mercato che nel 2025 ha superato la soglia record di 2 milioni di passeggeri registrando un incremento del +5% rispetto all’anno precedente. Per le agenzie di viaggio italiane, la rotta arricchisce l’inventario delle opzioni tariffarie competitive per le combinazioni di viaggio verso gli Emirati e le successive coincidenze del network del vettore.

“L’Italia continua a rappresentare un mercato strategico per Air Arabia e l’introduzione di Roma nel nostro network rafforza ulteriormente la nostra presenza nel Paese, offrendo ai clienti una scelta più ampia e soluzioni di viaggio convenienti verso una rete internazionale in costante crescita”, ha detto Adel Al Ali, Group CEO di Air Arabia.

“Con l’avvio del collegamento per Sharjah, Roma Fiumicino espande il proprio network intercontinentale e rafforza il ruolo di hub di riferimento per i collegamenti con il Medio Oriente, ampliando le opportunità di viaggio verso la Penisola Arabica, mercato di rilievo che ha superato i 2 milioni di passeggeri”, ha aggiunto Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma.