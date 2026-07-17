Riprendono i voli diretti di Ita Airways tra Roma e Riad

Dal 15 settembre 2026 Ita Airways ripristinerà il volo diretto tra Roma Fiumicino e Riad. Il collegamento sarà operato con cinque frequenze settimanali, rafforzando i collegamenti tra Italia e Arabia Saudita. Il calendario operativo prevede: AZ838 in partenza da Roma Fiumicino alle ore 15:05 e arrivo a Riad alle ore 21:20 locali, operato tutti i giorni ad eccezione di lunedì e sabato; AZ839 in partenza da Riad alle ore 01:45 locali e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 06:15, operato tutti i giorni ad eccezione di martedì e domenica.

La ripresa del collegamento conferma l’impegno di Ita Airways nello sviluppo del traffico tra l’Italia e l’Arabia Saudita, un mercato strategico e in grande espansione soprattutto per il traffico business. Grazie all’hub di Roma Fiumicino, i passeggeri provenienti da Riad potranno inoltre beneficiare delle coincidenze verso le principali destinazioni domestiche, europee e intercontinentali servite dalla compagnia.