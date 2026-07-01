Air Cairo apre nuove rotte via Hurghada da Roma e Milano

Air Cairo annuncia un’importante espansione del proprio network internazionale con il lancio, a partire da domenica 25 ottobre 2026, di un nuovo progetto dedicato ai collegamenti tra l’Italia e alcune delle destinazioni più affascinanti dell’Africa orientale. Fulcro di questa nuova strategia è l’Aeroporto Internazionale di Hurghada, uno degli scali più moderni dell’area, che diventa il nuovo hub di Air Cairo per raggiungere in modo semplice, rapido e confortevole Nairobi, Zanzibar e Mombasa.

Per chi desidera un modo più intelligente di viaggiare, con coincidenze efficienti e un’esperienza di viaggio fluida, Air Cairo offre una nuova porta d’accesso all’Africa. Dall’emozione di un safari nella savana del Kenya alle spiagge incontaminate di Zanzibar, fino al fascino della costa di Mombasa, il continente africano è oggi più vicino che mai.

I nuovi collegamenti sono studiati per garantire tempi di transito ridotti e la massima comodità:

Da Roma Fiumicino (FCO): voli ogni sabato e domenica per Hurghada con proseguimento verso Nairobi, Zanzibar e Mombasa. Le coincidenze del sabato prevedono tempi di connessione particolarmente competitivi: circa 2 ore e 50 minuti per Nairobi e Mombasa e 3 ore e 50 minuti per Zanzibar.

Da Milano Malpensa (MXP): voli ogni sabato e domenica via Hurghada verso le stesse destinazioni africane, con tempi di connessione di circa 1 ora e 20 minuti per Nairobi, 1 ora e 15 minuti per Mombasa e 2 ore e 25 minuti per Zanzibar.

Inoltre, Air Cairo propone collegamenti: Milano Malpensa–Zanzibar via Il Cairo ogni venerdì e domenica, ampliando ulteriormente le possibilità di viaggio.

L’espansione del network rappresenta anche una significativa opportunità per il mercato turistico italiano. Air Cairo introduce infatti condizioni commerciali dedicate a Tour Operator e Agenzie di Viaggio, con tariffe gruppo competitive, politiche di prenotazione flessibili e un supporto commerciale dedicato per la creazione di pacchetti personalizzati.

Grazie all’integrazione della rete Air Cairo, i professionisti del turismo potranno sviluppare itinerari multi-destinazione che combinano l’Africa orientale con le principali destinazioni egiziane (tra cui Hurghada, Sharm El Sheikh, Luxor, Assuan ed El Alamein) oltre ai collegamenti verso Medio Oriente ed Europa.