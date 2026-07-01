Air China celebra 40 anni sulla Roma-Pechino

Air China ha celebrato i quarant’anni dall’inaugurazione del collegamento storico tra Roma e Pechino, avviato il 30 giugno 1986. Nel corso di quattro decenni, la compagnia di bandiera cinese ha progressivamente potenziato la propria capacità di riempimento e la connettività globale, posizionandosi come vettore di riferimento non solo per la Cina, ma anche per le coincidenze verso l’Estremo Oriente e l’Oceania.

Per la stagione estiva 2026, l’operativo del vettore sullo scalo di Roma Fiumicino prevede un incremento della capacità ricettiva che porterà l’offerta commerciale a circa 4.000 posti settimanali in partenza. Il rafforzamento del network sulla penisola fa leva sull’accordo di collaborazione con Ita Airways, il cui ingresso nell’alleanza globale Star Alliance (di cui Air China è membro dal 2007) punta a sviluppare nuove sinergie operative, supportate anche dalla joint venture consolidata tra la compagnia cinese e il Lufthansa Group. Sotto il profilo delle procedure di frontiera, a sostenere i flussi dell’area outgoing dall’Italia contribuisce inoltre la conferma della proroga dell’esenzione del visto d’ingresso in Cina per i cittadini italiani.

Sulle strategie commerciali e di flotta è intervenuto Yan ZhiFeng, General Manager di Air China Roma, evidenziando l’incremento dell’offerta da Fiumicino e il valore degli accordi strategici per l’ampliamento del network. Sul fronte delle infrastrutture aeroportuali, Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Il 40° anniversario del collegamento Roma–Pechino di Air China rappresenta un importante traguardo che testimonia il valore di una collaborazione storica rafforzatasi anno dopo anno. In questo lungo lasso di tempo il servizio ha accompagnato la crescita degli scambi tra Italia e Cina, contribuendo a rafforzare un legame profondo tra due Paesi ricchi di storia e cultura. Proseguiamo con entusiasmo lungo questo percorso, continuando a sostenere il collegamento attraverso un’esperienza aeroportuale di eccellenza”.